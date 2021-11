Werder Bremen: DFL äußert sich zu Markus Anfang und Werder Bremen

Am Samstagmittag, wenige Stunden vor Werders Zweitliga-Topspiel gegen Schalke 04 (20.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1), äußerte sich dann auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) zu den Vorfällen an der Weser. Auf Anfrage der Bild gab die DFL folgende Erklärung ab: „Der Klub hat die DFL heute morgen vorab informiert, dass Markus Anfang sein Amt als Trainer von Werder Bremen umgehend niederlegt. Wir kennen die Fakten nicht. Sollte sich aber der im Raum stehende Verdacht bestätigen, wäre dies ein nicht hinnehmbarer Affront gegenüber allen, die sich in den vergangenen Monaten haben impfen lassen und so ihren Beitrag zur Corona-Eindämmung geleistet haben. Die DFL steht hierzu weiter mit Werder Bremen in Kontakt.“