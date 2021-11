Werder Bremen: Baumann erklärt Anfang-Rücktritt - Durchsuchungsbeschluss gegen Trainer

Anfang tritt zurück! So lief der Bremer Chaos-Tag

„Es ist schon viel passiert in den letzten 24 Stunden“, erklärte Baumann bei werder.de wenige Stunden vor dem Werders Zweitliga-Topspiel gegen Schalke 04 ( 20.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 ): „Wir haben Donnerstagabend die Info bekommen, dass gegen Markus Anfang ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Er hat uns versichert, dass nichts falsches getan wurde und dass er geimpft ist.“

Darum stellte sich Bremen vor Anfang

Man müsse dem Cheftrainer, „dem wichtigsten Mitarbeiter“, auch in einem solchen Fall einen Vertrauensvorschuss geben: „Da haben wir uns schützend vor ihn gestellt. Allerdings gab es im Laufe des Freitags weitere Entwicklungen und eine andere Sachlage. Die Fakten haben sich verändert und der Vorwurf, der im Raum steht, ist wirklich massiv.“

Man müsse sehen, welche Fakten auf dem Tisch liegen und „da ist am Freitag viel passiert. So hat Markus die Entscheidung so für sich getroffen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)