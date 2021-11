Ligue 1: Jerome Boateng platz der Kragen, Streit mit Cherki

Denn die L‘Equipe berichtet nun, dass Jérôme Boateng nach der Partie auf dem Weg in die Katakomben mit seinem Teamkollegen Rayan Cherki aneinandergeraten ist. Boateng, der bei Stade Rennes ein schwaches Spiel machte, hatte dem U21-Nationalspieler Frankreichs demnach vorgeworfen, in der Schlussphase für unbedachte Aktionen gesorgt zu haben.

Boateng poltert: „Für wen hältst du dich?“

Die Frage ist, ob sich die Gemüter in der Länderspielpause beruhigt haben. Am Samstag steht für OL ein wichtiges Spiel gegen Olympique Marseille an. Lyon steht nur auf Rang acht in der Ligue 1, obwohl Boateng nach seinem Wechsel nach Frankreich zuvor durchaus für einige positive Schlagzeilen sorgen konnte.