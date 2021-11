2. Bundesliga: Werder Bremen löscht Statement zu Markus Anfang

9PLUS1: Alle Infos vor Werder Bremen vs. Schalke 04

Vor einigen Tagen hat Werder Bremen ein Statement zum mittlerweile zurückgetretenen Trainer Markus Anfang veröffentlicht, in dem er seine Unschuld beteuerte. Nun ist die Meldung verschwunden.

Zur Erinnerung: Am Donnerstag hatte der Verein mit einer Pressemitteilung auf die Anschuldigungen gegen den Coach reagiert. Anfang war vorgeworfen worden, dass er ein angeblich gefälschtes Impfzertifikat genutzt habe.

In dem Statement verteidigte sich auch Anfang selbst mit den Worten: „Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

„Im Bremer Nebel verloren gegangen“

Die Anzeichen auf ein Fehlverhalten verdichten sich jedoch. In der Werder-Meldung zum Rücktritt wird Anfang ebenfalls zitiert. Seine Unschuld beteuert er dort aber - anders als zuvor - nicht mehr. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Wie der 47-Jährige trat auch sein Co-Trainer Florian Junge zurück - auch gegen ihn wird ermittelt. Beim Topspiel gegen den FC Schalke am Abend wird Co-Trainer Danjiel Zenkovic an der Seitenlinie stehen.

Baumann erklärt Entscheidung in Anfang-Causa

Frank Baumann erklärte bei werder.de am Mittag vor dem Spiel: „Es ist schon viel passiert in den letzten 24 Stunden. Wir haben Donnerstagabend die Info bekommen, dass gegen Markus Anfang ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Er hat uns versichert, dass nichts falsches getan wurde und dass er geimpft ist. Da muss man dem Cheftrainer, dem wichtigsten Mitarbeiter, einen Vertrauensvorschuss geben.“

Man müsse sehen, welche Fakten auf dem Tisch liegen und „da ist am Freitag viel passiert. So hat Markus die Entscheidung so für sich getroffen.“