Bundesliga heute: Dortmund, Stuttgart, Gladbach im TV, Stream & Ticker

9PLUS1: Alle Infos vor Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart

Borussia Dortmund will gegen den VfB Stuttgart wieder in die Erfolgsspur. Der VfL Wolfsburg steht indes vor einem richtungsweisenden Spiel.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen RB Leipzig und Ajax Amsterdam will Borussia Dortmund zurück in die Spur finden.