Bundesliga: FC Augsburg – FC Bayern München, 2:1 (2:1)

Mads Pedersen brachte den Ligaprimus in der 22. Minute ins Hintertreffen. André Hahn war nach Vorlage von Iago Amaral Borduchi dafür verantwortlich, dass der FC Augsburg zum zweiten Mal im Match jubelte (35.). Kurz darauf bereitete Thomas Müller das 1:2 des FC Bayern München durch Robert Lewandowski vor (37.). Der FCA führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Letztendlich hatte die Heimmannschaft Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.