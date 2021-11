Fall Peng Shuai: Jetzt tauchen angeblich neue Fotos in China auf

Auf Twitter wurden drei Fotos von der Athletin geteilt, die sie angeblich in ihrer eigenen Wohnung zeigen. Gepostet wurden die Aufnahmen vom chinesischen Journalisten Shen Shiwei - ein internationaler Redakteur und Kolumnist des staatlichen chinesischen Senders CGTN .

Auf einem Foto hat die einstige Top-20-Spielerin vor einer chinesischen Nationalflagge lächelnd und von Plüschtieren und einem Pokal umgeben eine Katze im Arm. Auf einem weiteren Foto posiert Peng vor einer Abbildung der Winnie-Pooh-Bärenfigur, die in China wegen eines häufigen Vergleichs mit Staats- und Parteichef Xi Jinping oft zensiert wird.

Aufgetaucht sind die Fotos laut Shen in der WeChat App, angeblich geteilt von einem Freund Pengs. Kommentiert habe Peng die Bilder mit den Worten: „Frohes Wochenende“.

Öffentlicher Auftritt von Peng angekündigt

Hu Xijin, Chefredakteur der staatlichen chinesischen Global Times, reagierte auf Shens Tweet mit einem eigenen Post, in dem er beteuerte, dass sich die Tennisspielerin in ihrer Wohnung „frei“ bewege und schon „bald“ wieder in der Öffentlichkeit auftreten werde.