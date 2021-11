Anzeige

Saisonstart im Monobob: Nolte fällt auf Platz drei zurück

Laura Nolte verpasst deutschen Premierensieg im Monobob © AFP/SID/ODD ANDERSEN

SID

Die WM-Dritte Laura Nolte hat zu Beginn der Olympia-Saison einen deutschen Premierensieg im Monobob knapp verpasst.

Die WM-Dritte Laura Nolte hat zu Beginn der Olympia-Saison einen deutschen Premierensieg im Monobob knapp verpasst. Die Winterbergerin fiel in der jungen Disziplin, in der bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) erstmals olympische Medaillen vergeben werden, in Innsbruck an der Spitze liegend noch auf den dritten Platz zurück.

Der erste deutsche Triumph in der sogenannten World Series lässt damit weiter auf sich warten. Der Sieg ging am Samstag nach zwei Läufen an die frühere Zweier-Weltmeisterin Elana Meyers Taylor, die sich vor ihrer US-Landsfrau und WM-Champion Kaillie Humphries (+0,13 Sekunden) durchsetzte.

Nach dem ersten Durchgang hatte Meyers Taylor zeitgleich mit der 22-jährigen Nolte in Führung gelegen. Noltes Rückstand im Ziel betrug 14 Hundertstel.

Pyeongchang-Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) fand sich wie die Wiesbadenerin Kim Kalicki in Österreich nicht gut zurecht. Jamanka landete lediglich auf dem elften Platz (+0,95), auch Kalicki verpasste dahinter als Zwölfte (+1,02) die Top Ten.