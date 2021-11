2. Bundesliga: Werder Bremen trennt sich von Markus Anfang, Impfzertifikat

Demnach trat der 47-Jährige am Samstagmorgen zurück. Auch Co-Trainer Florian Junge lässt sein Amt ruhen. Gegen beide wird laut Klubmitteilung staatsanwaltschaftlich ermittelt. Beim Topspiel am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 wird die Mannschaft von Co-Trainer Danjiel Zenkovic betreut. Als Co-Trainer springt der derzeitige U19-Coach Christian Brand ein.

Polizei wurde am Weserstadion vorstellig

„Grund für die Entscheidung sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen beide Trainer und die dadurch aufkommende Unruhe in und um den Verein herum“, ist in der Pressemitteilung zu lesen.

Was auch zur Entscheidung beigetragen haben dürfte: Am Freitag war die Polizei am Weserstadion vorstellig geworden und hatte einen Durchsuchungsbefehl im Gepäck - und zwar für die private Wohnung von Trainer Anfang und Co-Trainer Junge. In der Folge kam dieser aber nicht zur Anwendung, da beide kooperierten und den Beamten ihre Impfausweise und weitere Dokumente aushändigten.

Die Rücktritte kommen einem Paukenschlag an der Weser gleich und stellen den vorläufigen Höhepunkt einer wirren Geschichte dar. In den Hauptrollen: Anfang, ein angeblich gefälschtes Impfzertifikat, das Bremer Gesundheitsressort und die Bremer Staatsanwaltschaft.

Baumann: „Vorwurf ist massiv“

Am Mittag äußerte sich dann auch Bremens Geschäftsführer Frank Baumann über die sich überschlagenden Ereignisse an der Weser.

Allerdings gab es in dem Fall laut Baumann „im Laufe des Freitags weitere Entwicklungen und eine andere Sachlage“. Er verriet nichts genaues über mögliche Beweise oder Fakten, wurde aber dennoch deutlich: „Die Fakten haben sich verändert und der Vorwurf, der im Raum steht, ist wirklich massiv. Das hat Dimensionen angenommen, wo wir als Verein überlegt haben, was die richtige Entscheidung ist. Man muss sehen, welche Fakten auf dem Tisch liegen und da ist am Freitag viel passiert. So hat Markus die Entscheidung so für sich getroffen.“