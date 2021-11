BBL heute live: Basketball Löwen Braunschweig gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg im TV und Stream bei SPORT1

Während die Basketball Löwen Braunschweig und Gegner MHP RIESEN Ludwigsburg im BBL-Pokal bzw. der Champions League gute Leistungen zeigen, können beide Teams in der Hauptrunde der easyCredit BBL aktuell überzeugen. ( Spielplan und Ergebnisse der BBL )

Am 8. Spieltag der BBL stehen sich die beiden Sorgenkinder im SNP dome gegenüber und hoffen auf die Kehrtwende. SPORT1 ist am Samstag ab 18.00 Uhr live im TV & Stream dabei .

Basketball Löwen Braunschweig fordern die MHP RIESEN Ludwigsburg

Die Hoffnungen der Braunschweiger liegen dabei voll auf Robin Amaize und David Krämer, der beim Einzug seines Teams in das Halbfinale des BBL-Pokals gegen die FRAPORT SKYLINERS vergangenen Samstag mit 19 Punkten bester Scorer war.

Die Fans dürfen also gespannt sein, ob die Basketball Löwen Braunschweig den Schwung aus dem Weiterkommen im Pokal nutzen können, oder ob die MHP RIESEN eine Antwort auf die erste Heimniederlage in der Hauptrunde seit Mai 2019 finden können, die sie am vergangenen Freitag gegen Chemnitz kassierten.