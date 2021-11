Sebastian Vettel und die Formel 1 in Katar: Es riecht nach Maulkorb - SPORT1-Kommentar

Vettel mit dem Rücken zur Wand

Offenbar steht der Rebell jetzt mit dem Rücken zur Wand. Seit dem Rennen in Brasilien jedenfalls redet Vettel nur noch weichgespült, als sei er auf Bewährung. Kein Regenbogenhelm mehr (wie Lewis Hamilton), kein T-Shirt, keine markige Aussage zur Ausbeutung von Arbeitsmigranten in Katar. Vettel weicht den Fragen aus wie auf der Rennstrecke dem zu hohen Kerb. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Vettel kämpft mit seinem Motor

Wie auch immer: Schon in Katar trug der Druck der mächtigen Manager Früchte. Denn warum sonst wirkte Vettel in Doha plötzlich wie ein zahnloser Tiger? Seine Körpersprache war die eines Zwölfjährigen, der gerade beim Rauchen auf der Toilette erwischt wurde.

In Brasilien fiel auf, dass dem Mercedes-Antrieb im Heck von Vettels Aston Martin deutlich Power fehlte. Mit 316 km/h belegte der Heppenheimer bei der Top Speed-Messung (Speed Trap) den vorletzten Platz. Vettels Schneckenmotor ist eine Folge der Mercedes-Zuverlässigkeitsprobleme in diesem Jahr. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Neue Saison als Chance?

In Katar am Sonntag oder zwei Wochen später in Saudi-Arabien hätte er wieder Gelegenheit, auf Missstände hinzuweisen. Doch es wird vermutlich keinen Sunday for Future mehr geben. Weil er erst mal Zeit gewinnen will. Denn wer ihn kennt, weiß: Er will im nächsten Jahr nochmal um Siege und Podestplätze fahren.