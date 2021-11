DEL: Dominik Kahun über Olympia und NHL, SPORT1-Podcast "Eiskalt auf den Punkt"

Dominik Kahun spricht im SPORT1-Podcast „Eiskalt auf den Punkt“ über seinen Traum von Olympia. Außerdem verrät er, wo er sich am liebsten in der Zukunft sehen würde.

In der Schweiz fühle sich der frühere NHL-Profi seit seinem Wechsel im Sommer „wohl. Es läuft sportlich, die Liga ist gut. Was mir imponiert, ist die Geschwindigkeit im Spiel.“ Dennoch peile er die Rückkehr in die nordamerikanische Topklasse an.