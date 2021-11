Tennis: Novak Djokovic erwartet vor Duell mit Alexander Zverev große Herausforderung

Topfavorit Novak Djokovic erwartet bei den ATP Finals in Turin ein hochklassiges Duell mit Olympiasieger Alexander Zverev.

„Es wird eine große Herausforderung. Er hatte wahrscheinlich die beste Saison seiner Karriere, er hat das gesamte Jahr auf einem sehr hohen Level gespielt“, sagte der Grand-Slam-Rekordchampion vor dem Halbfinal-Kracher am Samstag (21.00 Uhr) gegen die deutsche Nummer eins: „Es wird ein Kampf, sowohl physisch als auch mental. Aber ich bin bereit dafür.“

Der Weltranglistenerste Djokovic und der zwei Plätze schlechter klassierte Zverev stehen sich in diesem Jahr bereits zum fünften Mal gegenüber.

Zuletzt hatte der Hamburger im Halbfinale der US Open knapp in fünf Sätzen verloren, zuvor aber bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einem furiosen Comeback gegen den serbischen Ausnahmeathleten das Finale erreicht. Insgesamt steht die Bilanz der beiden nach Siegen klar bei 7:3 für Djokovic.