AEW Rampage: Luke-Perry-Sohn Jungle Boy setzt Lauf als Wrestler fort

Jack Perry alias Jungle Boy, der Sohn des tragisch früh verstorbenen Hollywood-Schauspielers Luke Perry (Beverly Hills 90210, Once upon a Time in Hollywood), ist bei WWE-Konkurrent AEW dabei, zum potenziellen World Champion und einem der größten Stars zu reifen.

In der Nacht zum Samstag machte er bei der TV-Show Rampage innerhalb von sechs Tagen den zweiten von zuletzt immer mehr Schritten in die Richtung.

Jungle Boy mit nächstem Erfolgserlebnis nach Full Gear

Top-Athlet Jungle Boy, dessen Einzug mit dem Disco-Hit „Tarzan Boy“ von Baltimora als Theme inzwischen jedesmal für Fan-Ekstase sorgt, hatte bereits beim Pay Per View Full Gear am vergangenen Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt: In einem hochklassigen Falls Count Anywhere Match mit seinen Partnern Luchasaurus und Christian Cage führte er den Sieg über den von WWE gewechselten Adam Cole und die Young Bucks herbei.