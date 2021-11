WWE SmackDown: Ex-Rugby-Profi Ridge Holland setzt Ausrufezeichen

Zwei schwergewichtige Ex-Profisportler sind vor einigen Wochen in den Hauptkader befördert worden.

Dem mit Francis beförderten Ridge Holland scheint es besser zu ergehen: Er setzte in dieser Woche sein erstes Ausrufezeichen bei der TV-Show Friday Night SmackDown - mit Auswirkungen auf das Großereignis Survivor Series 2021 am Sonntag.

Ridge Holland verhilft Sheamus ins Team für die Survivor Series

Der 33 Jahre Holland, unter seinem bürgerlichen Namen Luke Menzies früher Rugby-Profi in der Heimat England (drei Erstligaspiele für die Hull Kingston Rovers und die Salford Red Devils) entschied mit einem Eingriff den Fight um den letzten freien Platz im traditionellen RAW-SmackDown-Elimination-Match der Männer, auf Kosten eines deutschsprachigen Stars.

Holland mischte sich in den Vierkampf zwischen dem Schweizer Cesaro, Ricochet und den früheren WWE-Champions Jinder Mahal und Sheamus ein und verhalf dem Iren Sheamus zum Sieg. Holland lenkte dessen kurz vor dem Triumph stehenden Ex-Partner Cesaro mehrfach ab, was Sheamus schließlich die Gelegenheit gab, mit dem Brogue Kick den Sieg einzufahren.

Holland vom Rugby-Profi zur WWE-Hoffnung

Big E trickst Roman Reigns aus

WWE-Champion Big E trat am Ende der Show auf, in deren Verlauf Universal Champion Reigns seine Mini-Fehde mit Big-E-Kumpan und New-Day-Weggefährte „King“ Xavier Woods fortgesetzt hatte: Reigns zerstörte zu Beginn der Show Woods‘ Krone, die er sich vergangene Woche noch selbst aufgesetzt hatte - mit der Begründung, dass er als wahrer Herrscher von SmackDown solche lächerlichen Requisiten nicht brauche.

Die Ereignisse führten zu einer Mann-gegen-Mann-Konfrontation zwischen Reigns und Woods am Ende der Show - das sich als Falle für Reigns erwies: Big E tauchte unangekündigt auf, prügelte sich durch Reigns‘ Neffen Jimmy und Jey Uso und ging dann auch auf Reigns los. ( Big E im SPORT1-Interview: Diesen Fan-Traum will er nie erfüllen )

Der „Head of the Table“ entzog sich letztlich, die Prügelei endete ohne klaren Sieger - erst am Sonntag wird im Ring geklärt, welcher Titelträger der bessere ist.