Bundesliga: Thomas Müller kritisiert Schiedsrichter nach Bayern-Niederlage

Erst die Nachricht über den erneuten Ausfall von Joshua Kimmich am Vormittag, dann die 1:2-Auswärtsniederlage gegen den FC Augsburg am Abend - Fans und Spieler der Münchner dürften nach diesen Ereignissen bedient gewesen sein. So auch Thomas Müller, dem besonders eine Szene im Spiel gegen den bayerischen Nachbarn aufstieß. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)