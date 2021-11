BVB: Marco Rose verrät Plan mit Dan-Axel Zagadou

Nach Leipzig-Rückschlag: Was dem BVB nun Hoffnung macht

Marco Rose hat wegen der Sperre von Mats Hummels in der Champions League einen besonderen Plan.

Weil Mats Hummels am kommenden Mittwoch wegen seiner umstrittenen Rot-Sperre in der Champions League beim Auswärtsspiel bei Sporting Lissabon ausfällt, wird der zuletzt nach langer Verletzungspause zurückgekehrte Dan-Axel Zagadou benötigt.

Vorher soll der talentierte Franzose aber noch Spielpraxis sammeln – allerdings nicht bei den Profis am Samstag gegen den VfB Stuttgart!

Rose verrät Zagadou-Plan

„Zu Daxo haben wir uns auch was einfallen lassen“, schilderte Rose auf der Pressekonferenz am Freitag.

Wegen Hummels' Sperre sei es „wichtig, dass er (Zagadou, Anm. d. Red.) vorher Spielzeit hat. Bedeutet: Daxo steigt gerade in den Bus nach Halle und wird morgen bei der U23 Spielzeit sammeln, weil wir glauben, dass ihn das näher an die Startelf bringen wird und es ihm ein gutes Gefühl geben wird".

Zagadou fiel lange aus

Der Innenverteidiger hatte am 30. Oktober sein Comeback für den BVB gegeben. Zagadou war dabei ebenfalls für die zweite Mannschaft in der 3. Liga aufgelaufen. Es war sein erster Einsatz seit dem 13. März gegen Hertha BSC. Damals verletzte sich der 22-Jährige schwer am Knie und musste anschließend operiert werden.