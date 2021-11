3. Liga: Eintracht Braunschweig – Türkgücü München (Freitag, 19:00 Uhr)

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Braunschweig sind neun Punkte aus sieben Spielen. Nach 15 gespielten Runden gehen bereits 24 Punkte auf das Konto der Heimmannschaft und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Wer Eintracht Braunschweig als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 51 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. An der Abwehr von Braunschweig ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 16 Gegentreffer musste Eintracht Braunschweig bislang hinnehmen. Drei Niederlagen trüben die Bilanz von Braunschweig mit ansonsten sechs Siegen und sechs Remis.