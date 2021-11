Uruguays Nationaltrainer Tabarez entlassen

Der 74-Jährige, praktisch in der gleichen Zeitspanne wie der jüngst zurückgetretene Bundestrainer Joachim Löw tätig, hatte zuletzt in der südamerikanischen WM-Qualifikation viermal in Folge mit der Seleccion verloren, Uruguay liegt in den Eliminatorias deshalb nun außerhalb der Qualifikationszone für die WM-Endrunde 2022 in Katar.