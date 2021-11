Anzeige

Werder Bremen - Schalke 04: Als der Strom 2004 ausfiel Als Werder Bremen das Licht ausging

Endspiel für Grammozis? "Wann stand ein Schalke-Trainer nicht unter Druck?!"

Udo Muras

Vor dem Top-Spiel der Zweiten Bundesliga am Samstag blickt SPORT1 auf die wohl denkwürdigste Begegnung der beiden Mannschaften zurück. Mit Sport hatte das wenig zu tun.

Ganz Fußball-Deutschland schaut am 6. August 2004, einem Freitagabend nach Bremen, wo der amtierende Meister nach einer damals noch ziemlich neuen Regelung in einem vorgezogenen Heimspiel die Saison eröffnen darf.

Bühne frei für die 42. Spielzeit, in der nach einer kicker-Umfrage auch die Kontrahenten des Abends zu den Titelfavoriten gehören. Auf Meister Werder entfallen 16 %, auf Schalke 12,2%. Gästetrainer Jupp Heynckes spricht für seine Verhältnisse ziemlich offensiv von der Meisterschaft und will gleich mal mit einem Sieg beim Titelverteidiger starten: „Wir haben die Möglichkeit, in Bremen zu gewinnen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Doch dazu muss auch gespielt werden, was an diesem Abend nicht so einfach ist.

Kein Licht für das Top-Spiel

Als die Mannschaften schon im Kabinengang stehen, gibt es einen lauten Knall. Er gehört nicht zur DFL-Choreographie, die bei Eröffnungsspielen üblich ist. Nein, er kündigt das Unheil an: drei Minuten vor Anpfiff fällt der Strom aus. Im Stadion wird es dunkel, auf den Bildschirmen auch – Premiere und ARD wollen live übertragen. Die Fernsehleute sind ratlos, Marcel Reif moderiert kurzfristig per Telefon, aber das „hörte sich in etwa so an wie die alten Fußballmoderationen a la Bern 1954“, lästert ein Zuschauer im Internet.

Nur ein einsamer Flutlichtmast bringt etwas Licht ins Dunkel, die Anzeigetafel fällt auch aus. Ein Teil der 42.500 Fans nimmt es locker und skandiert: „Fußball geht auch ohne Strom“. Feuerzeuge werden geschwenkt und – ganz neumodisch – sogar Handy-Displays dienen als Lichtquellen.

Um ein reguläres Spiel auszutragen, reichen sie natürlich nicht. Schiedsrichter Stefan Trautmann schickt die Spieler in die Kabinen zurück, der rote Teppich für die Eröffnungs-Zeremonie wird wieder eingerollt. Vor der Problembehebung kommt die Ursachenforschung. Aber noch weiß niemand, warum die Bundesliga-Premiere in ein schwarzes Loch gefallen ist. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Heute wissen wir es: Der Schuldige ist eine Kabelmuffe namens Carola, die heute im Werder-Museum zu besichtigen ist. Sie hat den Geist aufgegeben, Materialermüdung zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Zunächst kursiert eine andere Theorie. In Stadionnähe finden nämlich Straßen-Bauarbeiten der Bremer Stadtwerke statt und es heißt, ein Bagger habe das Kabel nachhaltig beschädigt. Aber um die Uhrzeit wird nicht mehr gebaggert.

Das späteste Bundesliga-Tor der Geschichte

Immerhin funktioniert das Stadionmikrofon noch und so lernt der Zuschauer im Laufe des seltsamen Abends, dass diese Muffe zwei Kabel verbindet – und weil sie in einem Meter Tiefe verbuddelt war, dauert es entsprechend lange, bis sie repariert und die Bundesligasaison 2004/05 endlich eröffnet wird.

66 Minuten genau genommen, während denen sich die Spieler in den Katakomben dehnen und strecken und vergeblich gegen den Spannungsverlust ankämpfen. Nach 20 Minuten kommen sie auf den Rasen und trainieren öffentlich, prompt singen die Fans: „Wir wollen Fußball sehen.“ Sie müssen weiter warten, bis die Bremer Elektrizitätswerke ihre Spezialisten aus dem Feierabend geholt haben.

Die Verantwortlichen wollen übrigens schon nach 45 Minuten und ohne Rücksicht auf die TV-Zuschauer im Dämmerlicht anstoßen lassen, auch Schalke-Manager Rudi Assauer gibt sein Okay. Aber als Trautmann bereits die Pfeife im Mund hat, fällt auch der letzte Flutlichtmast aus. Allmählich sieht es nach einem verdammt schlechten Scherz eines Fußballhassers aus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

15 Minuten dauert die Gespensterstunde im Stadion, das kaum jemand verlässt. Dann beklatschen die Fans den Moment, als das Licht wieder kommt, euphorischer als so manches Werder-Tor. An diesem Abend fällt nur eines – Nelson Valdez erzielt für die Gastgeber um 23.13 Uhr das späteste Bundesliga-Tor der Geschichte.

