Formel 1: Fernando Alonso spekuliert über Mercedes und WM-Kampf

Mercedes gewinnt immer und das wird auch so bleiben, ist Fernando Alonso überzeugt. Dagegen sei auch Max Verstappen machtlos.

Der Unbeugsame macht sich nichts vor. Und er will auch allen anderen nichts vormachen.

Seine These: In der Formel 1 könne man keinen Blumentopf gewinnen, wenn man nicht einen Mercedes fahre. Selbst dann, wenn man wie Fernando Alonso (40) als einer besten Formel-1-Piloten aller Zeiten gilt. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Der spanische Weltmeister von 2005 und 2006 glaubt vor dem Großen Preis von Katar an diesem Sonntag (15 Uhr im LIVETICKER ), dass deshalb auch der Titelzweikampf zwischen Red-Bull-Pilot Max Verstappen (24) und Mercedes-Superstar Lewis Hamilton (36) nicht mit gleichen Waffen durchgeführt wird.

Alonso über Hamilton-Überlegenheit in Brasilien

„Als Fahrer ist es wie Basketball spielen und es gibt einen Korb für dich und einen für die anderen“, philosophiert er nach der fulminanten Aufholjagd von Hamilton in Brasilien , wo er die Konkurrenz auf der Geraden stehen ließ wie Formel-2-Piloten.

Bezogen auf Mercedes‘ Überlegenheit in Sao Paulo sieht er im Titelfight für Verstappen kaum eine Chance. „Mercedes holt seine Punkte mit einem größeren Korb und alle anderen müssen mit einem kleineren punkten.“ Deshalb ist er sicher: „Man wird immer gegen sie verlieren.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Alonso weiß, dass seine Worte den Formel-1-Chefs nicht gefallen werden. Trotzdem nimmt er kein Blatt vor den Mund: „Wir sind alle dem Sport verpflichtet. Wir trainieren viel, wir arbeiten im Simulator, wir riskieren jedes Mal unser Leben. Aber wir haben immer noch in jedem Rennen eine Runde Rückstand, und wir wissen das auch hier in Katar.“

„Formel 1 ist die einzige Sportart, in der so etwas passiert“

Der Spanier erklärt, warum er ein Problem in der Mercedes-Überlegenheit sieht: „Ich stelle mir einfach vor, dass kleine Kinder diesen Sport sehen und sehen, wie ein Auto zwei andere ganz locker auf der Geraden überholen kann. Wir sollten sie nicht die Hoffnung verlieren lassen, dass auch sie Meister werden können. Formel 1 ist die einzige Sportart, in der so etwas passiert.“