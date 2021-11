Edouard Mendy und Ferland Mendy wehren sich gegen Falschaussagen

Der Torhüter des FC Chelsea wird in verschiedenen Medien immer wieder mit dem von Machester City suspendierten Benjamin Mendy verwechselt, der in England seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft sitzt.

Weltklasse-Torhüter Mendy hat mit diesen Fällen rein gar nichts zu tun. Trotzdem wird er immer wieder Ziel von Anfeindungen, auch weil in England und Frankreich von Medien versehentlich Bilder von ihm in der Berichterstattung verwendet werden.

In einer Story postete er verschiedenen Artikel aus englischen und französischen Medien, in denen falsche Bilder verwendet wurden und schrieb dazu: „Es ist traurig, dass im Jahr 2021, sowohl in England als auch in Frankreich, manche Schwarzen keine unterschiedlichen Namen und Gesichter haben.“