Tennis, Davis Cup: Deutsche Spiele nach Lockdown in Innsbruck vor leeren Rängen

Die deutschen Tennis-Männer bestreiten ihre Matches in Innsbruck im Rahmen des Finalturniers um den Davis Cup (25. November bis 5. Dezember) vor leeren Rängen. Den Ausschluss von Zuschauern in Tirols Hauptstadt bestätigte der Weltverband ITF am Freitagabend.