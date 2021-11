Anzeige

FC Barcelona: Xavi vor Debüt optimistisch - "In der Mannschaft steckt Talent" Xavi: „In der Mannschaft steckt Talent“

SID

Xavi feiert am Samstag sein Debüt als Trainer des FC Barcelona. Der 41-Jährige ist optimistisch, auch zur Rückkehr von Dani Alves äußert er sich.

Klub-Idol Xavi geht die Rettungsmission beim FC Barcelona mit viel Optimismus an.

„Wir haben die Spieler, und wir werden auch die Fans brauchen“, sagte der neue Trainer des strauchelnden spanischen Fußball-Traditionsklubs vor seinem Debüt am Samstag im Derby gegen Espanyol: „Der Klub muss die positive Stimmung, die im Moment existiert, in Ergebnisse umsetzen.“ (Service: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Der 41-Jährige, der 757 Spiele für die Katalanen bestritt und 25 Titel sammelte, soll als Nachfolger des glücklosen Niederländers Ronald Koeman Barca zurück zum Erfolg führen. "Was ich im Training gesehen habe, hat mir gefallen", sagte der Weltmeister von 2010 am Freitag und betonte: "In der Mannschaft steckt Talent. Ich habe enormes Engagement gesehen."

Den Klub plagen gigantische 1,3 Milliarden Euro Schulden, in der vergangenen Saison wurde ein Minus von 487 Millionen Euro gemacht. In der Liga ist Barca mit zehn Punkten Rückstand auf den Erzrivalen Real Madrid auf Rang neun abgestürzt, in der Champions League droht dem Gegner von Bayern München erstmals seit 21 Jahren das Aus in der Vorrunde.