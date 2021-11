Anzeige

Bundesliga heute: FC Augsburg- FC Bayern München LIVE im TV, Stream & Ticker Trotzt Bayern dem erneuten Corona-Wirbel?

Ständiger Corona-Wirbel bei Bayern! Hoffnung für Augsburg?

Vor dem Derby beim FC Augsburg bestimmt einmal mehr das Thema Corona den FC Bayern München. Nagelsmann muss auf einige Spieler verzichten.

Corona - und kein Ende! Erst die turbulente Länderspielphase mit vier Fällen und einigen Quarantäne-Anordnungen - und nun der erneute Alarm bei Impfskeptiker Joshua Kimmich: Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann setzt das leidige Thema COVID-19 immer mehr zu.

„Es nervt und beschäftigt einen. Keiner fragt etwas zu Augsburg, wir reden nur über die Pandemie“, sagte Nagelsmann vor dem Bundesliga-Derby am Freitag beim FC Augsburg und fügte mit Nachdruck an: „Ich bin Trainer und nicht als Pandemie-Beauftragter angestellt.“ Es gehe nur noch um „2G und 3G. Es bindet viele Gedanken, man diskutiert viel. Die Pandemie lässt uns nicht los.“

Bundesliga heute: FC Augsburg - FC Bayern München

Vor allem den Rekordmeister nicht, nachdem Kimmich sich erneut in Quarantäne begeben muss. Der 26-Jährige hatte laut Nagelsmann im privaten Umfeld Kontakt zu einem Corona-Verdachtsfall. Dass Kimmich am Donnerstag beim Abschlusstraining fehlte, sei zwar eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ gewesen, sagte Nagelsmann. Am Freitagmittag kam dann die Bestätigung, dass sich der Nationalspieler als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten erneut in Corona-Quarantäne begeben muss. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Augsburg - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Augsburg: Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen – Maier, Dorsch – Caligiuri, Vargas – Zeqiri, Finnbogason. - Trainer: Weinzierl

München: Neuer – Pavard, Nianzou, Upamecano, Hernandez – Sabitzer, Goretzka – Gnabry, Müller, Sane – Lewandowski. - Trainer: Nagelsmann

Kimmich war gerade erst aus der Quarantäne gekommen, nachdem Teamkollege Niklas Süle positiv auf Covid-19 getestet worden war. Der 26-Jährige ist nicht gegen das Coronavirus geimpft

Zukünftig droht ungeimpften Profisportlern wie Kimmich sogar, komplett ausgeschlossen zu werden. Wie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag bekannt gab, wollen die Länderchefs angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen in Deutschland eine 2G-Regelung für Profisportler einführen. Die rechtlichen Umsetzung dieses Vorhabens würde geprüft.

Schon zuvor hatte Nagelsmann noch einmal eindringlich an Kimmich und Co. appelliert, sich impfen zu lassen. Das Risiko liege „auf dem Präsentierteller. Die Zahlen sind erschreckend. Wir merken es auch bei uns. Es gibt immer wieder Problemfälle“.

Bundesliga: Auch Coman fehlt

In der Tat. Schon seit Tagen wird der FC Bayern in der Vorbereitung auf das Augsburg-Spiel massiv beeinträchtigt. Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric-Maxim Choupo-Moting waren als Kontaktpersonen von Süle isoliert gewesen. Neben Süle erwischte es zudem Josip Stanisic sowie zwei positiv getestete Betreuer.

Immerhin konnte der Wirbel um die Unterkunft in Augsburg geklärt werden. „Berufstätige dürfen ins Hotel. Wir müssen keine individuellen Lösungen finden“, sagte Nagelsmann.

Verzichten muss der Bayern-Coach neben Süle und Stanisic auf Kingsley Coman wegen muskulärer Probleme. Dafür ist wenigstens Leon Goretzka, der gegen Liechtenstein nach einem brutalen Tritt gegen den Hals ausgewechselt werden musste, wieder einsatzbereit. Alphonso Davies und Choupo-Moting stehen nach anstrengenden Länderspielreisen mit Kanada bzw. Kamerun zwar im Kader, einen Einsatz von Beginn schloss Nagelsmann aber eher aus.

Die Bayern wollen ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf Dortmund verteidigen, der FCA die Münchner dagegen ärgern. „Wir müssen ihnen den Spaß am Fußball nehmen. In zehn Spielen gewinnt neunmal Bayern München, wir brauchen einen Sahnetag. Aber das Ziel ist zu punkten - und es ist auch möglich zu gewinnen“, sagte Trainer Markus Weinzierl: „Wir haben es schon zweimal geschafft in meiner Zeit.“

Bundesliga LIVE: Hier können Sie die 1. Liga verfolgen

TV: -

Stream: DAZN

