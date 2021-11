Harter Lockdown: Rückkehr der Geisterspiele in Österreich

Bald sieht es bei Spielen in Österreich wieder so aus © FIRO/FIRO/SID

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen werden die Spiele in der österreichischen Bundesliga ab kommender Woche ohne Zuschauer ausgetragen.

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen werden die Spiele in der österreichischen Bundesliga ab kommender Woche ohne Zuschauer ausgetragen. Das teilte die Liga am Freitag mit. „Das bedeutet, dass nur jene Personen Zugang zum Stadion erhalten, die für die Durchführung, Organisation und mediale Berichterstattung des Spiels notwendig sind“, hieß es in einer Mitteilung.