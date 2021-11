De Bruyne positiv auf Corona getestet

Der doppelt geimpfte Fußball-Star Kevin De Bruyne vom englischen Meister Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte Teammanager Pep Guardiola am Freitag mit. Der Belgier, der zuletzt bei der Nationalmannschaft weilte, müsse laut Guardiola „zehn Tage in Isolation“. Somit verpasst der Offensivspieler nicht nur das Heimspiel in der Premier League am Sonntag gegen den FC Everton, sondern auch die Champions-League-Partie gegen Paris St. Germain am kommenden Mittwoch.