Medien: Kimmich als ungeimpfte Kontaktperson erneut in Quarantäne

Impfskeptiker Joshua Kimmich vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München muss als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten offenbar erneut in Quarantäne. Das berichten Sky und Bild am Freitag übereinstimmend. Der Klub bestätigte dies auf SID-Anfrage wenige Stunden vor dem Bundesligaspiel beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr) zunächst nicht. Nationalspieler Kimmich würde nicht nur das Derby beim FCA, sondern auch das Champions-League-Gruppenspiel bei Dynamo Kiew am Dienstag (18.45 Uhr/beide DAZN) verpassen.