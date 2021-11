Trotz Mercedes-Einspruch: Verstappen bleibt ohne Strafe

Verstappens Manöver in Brasilien bleibt ohne Folgen © AFP/POOL/SID/LARS BARON

Max Verstappen bleibt nach dem harten Duell mit Lewis Hamilton beim Großen Preis der Formel 1 in Brasilien ohne Strafe. Das entschieden die Rennkommissare am Freitag, nachdem Hamiltons Mercedes-Rennstall eine erneute Überprüfung des Manövers gefordert hatte. Im Vorfeld des Großen Preises von Katar (Sonntag, 15.00 Uhr MEZ/Sky) ist dieses Thema nun vom Tisch.

In der 48. Runde von Sao Paulo hatte sich Hamilton am vergangenen Sonntag neben Verstappens Red Bull gesetzt und lag schon leicht vorne. Der Niederländer bremste auf der Innenbahn aber später, wurde dadurch aus der Kurve getragen und drängte auch Hamilton in die Auslaufzone.