Formel 1: Manöver von Verstappen gegen Hamilton wird nicht bestraft

Max Verstappen bleibt nach dem harten Duell mit Lewis Hamilton beim Großen Preis der Formel 1 in Brasilien ohne Strafe.

Das entschieden die Rennkommissare am Freitag, nachdem Hamiltons Mercedes-Rennstall eine erneute Überprüfung des Manövers gefordert hatte. Im Vorfeld des Großen Preises von Katar ( Sonntag, 15.00 Uhr MEZ ) ist dieses Thema nun vom Tisch.

Wolff und Horner mit Schlagabtausch

Zum Zeitpunkt der Verkündung saßen Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff und Red Bulls Teamchef Christian Horner in einer ohnehin teilweise hitzig geführten gemeinsamen Pressekonferenz.

Das Ergebnis habe er „komplett so erwartet“, sagte Wolff, „wir dachten nicht, dass wir dadurch etwas gewinnen. Wir wollten eine Diskussion anregen, es geht um das Prinzip.“

Die Fahrer, so Wolff, bräuchten Klarheit darüber, auf welche Weise sie sich auf der Innenbahn verteidigen dürfen. In Sao Paulo hatte sich Hamilton außen neben Verstappen gesetzt und lag schon leicht vorne. Der Niederländer bremste auf der Innenbahn aber später, wurde dadurch aus der Kurve getragen und drängte auch Hamilton in die Auslaufzone. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)