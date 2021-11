BVB hofft auf Haaland-Rückkehr in diesem Jahr - Rose-Lob für Bürki

Der norwegische Torjäger fällt derzeit aufgrund einer Muskelverletzung am Hüftbeuger aus. Das Topspiel gegen Tabellenführer Bayern München am 4. Dezember könnte für Haaland noch zu früh kommen. (VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im SPORT1-Interview über die Gründe für die VfB-Probleme)

Für den Tabellenzweiten ist es der Start in wegweisende Wochen. Nach dem Spiel gegen Stuttgart geht es bei Sporting Lissabon um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. In der Liga stehen danach die Spiele in Wolfsburg und gegen die Bayern an. „Wir können in den nächsten Tagen und Wochen viele Dinge in die richtigen Bahnen lenken“, sagte Rose. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)