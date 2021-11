Ski alpin: Mikaela Shiffrin denkt an vorzeitiges Karriereende wegen Klimawandel

Strand-Workout! So hält sich Ski-Queen Shiffrin fit

Mikaela Shiffrin äußert sich kritisch zum Thema Klimawandel und denkt deshalb offenbar sogar an ein vorzeitiges Karriereende.

Die 26-Jährige äußerte sich in einer Medienrunde zur Klimasituation bezogen auf den Ski-Sport. „Ich habe Probleme damit, dass der Sport so viele Reisen erfordert“, wird Shiffrin daraus vom Blick zitiert.

Die zweimalige Olympia-Siegerin erfährt die Folgen des Klimawandels in ihrem Heimatdorf durch Waldbrände am eigenen Leib und kann sich deswegen ein vorzeitiges Ende ihrer Karriere vorstellen. „Die Umwelt teilt uns auf diese Weise mit, dass wir etwas sehr falsch machen“, so Shiffrin. (SERVICE: Weltcupstand der Damen & Herren)