FC Bayern: Kimmich fehlt wohl in Augsburg, Corona-Wirbel

Joshua Kimmich wird dem FC Bayern wohl in Augsburg fehlen. Erneut geht es um einen Corona-Wirbel rund um den Mittelfeldspieler.

Sky Sport und Bild berichten übereinstimmend, dass das Mentalitätsmonster der Münchner am Freitagvormittag beim Anschwitzen fehlte. Das könnte bedeuten, dass er auch am Freitagabend im bayerischen Derby nicht mit von der Partie sein kann - laut Sky ist das sogar fix. Auch eine erneute Quarantäne scheint möglich. (Mögliches Berufsverbot: Wie reagieren Kimmich und Co.?)