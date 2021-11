Nübel lobt Neuer: „Er ist einfach eine Legende“

Nübel, der seit dem Sommer als Leihspieler bei AS Monaco auf insgesamt 20 Einsätze kam, kann sich eine Rückkehr nach München sehr gut vorstellen. "Ich gebe alles dafür und glaube, dass ich irgendwann die Nummer eins beim FC Bayern sein werde", sagte er. Derzeit ist Neuer bei Trainer Julian Nagelsmann unumstritten, bei einer möglichen Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags des Bayern-Kapitäns auch noch mehrere Jahre.

"Solange er der beste Torwart ist und der bessere Torwart für Bayern München, dann wird er spielen. Dann werde ich auch in zwei, drei oder zehn Jahre keine Chance haben", sagte Nübel. Es gelte immer das Leistungsprinzip.

Das Thema Nationalmannschaft und Heim-EM 2024 sei für Nübel derzeit kein Thema. "Wenn ich irgendwann mal eingeladen werde, würde ich mich riesig freuen", betonte er: "Aber ich sage jetzt nicht, dass ich dort in den nächsten Jahren unbedingt auflaufen will. Wie überall gilt dort das Leistungsprinzip. Die Besten werden eingeladen und momentan ist es noch nicht so weit."