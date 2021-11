NFL: Johnson baut Siegesserie mit den Patriots aus

Der deutsche Footballer Jakob Johnson bleibt in der US-Profiliga NFL mit den New England Patriots auf Erfolgskurs.

Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Footballer Jakob Johnson bleibt in der US-Profiliga NFL mit den New England Patriots auf Erfolgskurs. Durch das 25:0 gegen die Atlanta Falcons feierte das Team aus Foxborough bereits den fünften Sieg nacheinander und überzeugte dabei vor allem in der Defensive.