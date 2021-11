Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Köln (Sonntag, 17:30 Uhr)

Auswärts ist der Knoten noch nicht geplatzt: Erst zwei Punkte holte der FC. Kein einziger Sieg in den letzten vier Spielen! Der Gast kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.

In der Tabelle sind die Mannschaften in der gleichen Region unterwegs, nachdem die bisherige Saison der beiden Teams vergleichbar verlief. Körperlos agierte Mainz in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Köln davon beeindrucken lässt? Auch wenn der 1. FC Köln mit drei Niederlagen seltener verlor, steht der 1. FSV Mainz 05 mit 17 Punkten auf Platz sieben und damit vor dem FC.