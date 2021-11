2. Liga: FC Ingolstadt 04 – Karlsruher SC (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der FC Ingolstadt 04 konnte in den letzten drei Spielen nicht punkten. Mit dem KSC kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Beim SC Paderborn 07 gab es für den FCI am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Das letzte Ligaspiel endete für Karlsruhe mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den Hamburger SV.