Bundesliga: Ottmar Hitzfeld spricht über den FC Bayern München und Julian Nagelsmann

Ottmar Hitzfeld stand für den FC Bayern in 395 Pflichtspielen an der Seitenlinie, feierte mehrfach die Meisterschaft, den Pokalsieg und gewann mit den Münchnern 2001 die Champions League. Seine Bayern hat der 72 Jahre alte Hitzfeld immer noch im Blick.

Im Gespräch mit SPORT1- Chefreporter Florian Plettenberg findet der Ex-Coach in „Meine Bayern-Woche“ (erscheint diesen Freitag) vor allem klare Worte in der Debatte um Manuel Neuer, der verlängern will und Alexander Nübel, der als dessen potenzieller Nachfolger verpflichtet wurde. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Julian Nagelsmann kann beim FC Bayern eine Ära prägen