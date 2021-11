Italien: Mario Balotelli zurück in die Nationalmannschaft?

Nach der Blamage bei der WM-Quali taucht in Italien ein Name auf, den man fast schon vergessen hatte: Mario Balotelli.

Die Gazzetta dello Sport brachte zwei Tage nach dem Desaster in Nordirland , das Italien das direkte WM-Ticker kostete, den Stürmer ins Spiel, der fast schon in Vergessenheit geraten war. ( Pressestimmen zum italienischen Fiasko )

Die unbeständigen Leistungen auf seinen vorigen Stationen in Monza, Brescia, und Marseille hatten ihn mit der Zeit immer mehr von der Squadra Azzurra entfernt. Spätestens als Italien im Sommer Europameister wurde, wurde Balotellis Name in Zusammenhang mit der Nationalelf nicht mehr genannt.