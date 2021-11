Galatasaray Istanbul: Omar Elabdellaoui nach schwerem Unfall vor Comeback

Schock um Elabdellaoui

Die Leidensgeschichte des Norwegers fing mit dem vergangenen Jahreswechsel an. In der Silvesternacht explodierte ein Feuerwerkskörper in Elabdellaouis Hand und verletzte den Verteidiger schwer. Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht, eine Augenverletzung und Blessuren an der Hand waren die Folgen.