Handball: Minden bleibt nach elfter Niederlage Schlusslicht

Minden liegt nach erneuter Niederlage am Tabellenende © FIRO/FIRO/SID

Das Tabellenschlusslicht verlor am Donnerstag bei den Rhein-Neckar Löwen mit 27:31 (9:15) und kassierte am zwölften Spieltag schon die elfte Niederlage. Minden spielt seit 2016 erstklassig, nun droht der erneut Gang ins Unterhaus. Der frühere Nationalspieler von Behren war am Dienstag entlassen worden.