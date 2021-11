Champions League: THW Kiel gewinnt Topspiel gegen Aalborg

Der THW Kiel feiert in der Champions League einen wichtigen Sieg. Der deutsche Rekordmeister distanziert Aalborg im direkten Vergleich.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League das Topspiel gegen den letztjährigen Finalisten Aalborg Handbold gewonnen.

Kiel führte in der zweiten Halbzeit schon deutlich mit 28:22, ehe die Dänen noch einmal bis auf ein Tor herankamen. Am Ende hatte der Bundesligist aber die besseren Nerven. Beste THW-Werfer waren Hendrik Pekeler und Niclas Ekberg mit jeweils sieben Toren.

Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs müssen in die Play-offs. Schon in der kommenden Woche kommt es in Dänemark zum Rückspiel.