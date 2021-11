Corona: Politik will 2G-Regelung für Profisportler - muss sich Kimmich jetzt impfen lassen?

Ungeimpfte Profisportler sollen nach Willen der Politik bald nicht mehr zum Einsatz kommen dürfen. Das erklärte der nordrhein-westfälische Landeschef Hendrik Wüst (CDU) nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen in Deutschland.

2G: Ministerpräsidenten einig - Merkel noch unsicher

Bei Anwendung der 2G-Regel dürfen nur noch Geimpfte und Genesene zum Einsatz kommen. Auch in der Bundesliga sind mehrere Profis noch nicht geimpft, das prominenteste Beispiel ist Kimmich von Meister Bayern München. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

2G gilt künftig flächendeckend in Ländern, in denen die Hospitalisierungsrate den Grenzwert 3 übersteigt. Aktuell liegen nur die Bundesländer Hamburg, Niedersachsen, Saarland und Schleswig-Holstein unter dem Wert. Wenn die Rate den Wert 6,0 überschreitet, tritt die 2G-Plus-Regelung in Kraft. Dann brauchen Geimpfte und Genesene zusätzlich noch einen negativen Corona-Test. Ab einem Wert von 9,0 können die Bundesländer schärfere Maßnahmen verhängen.