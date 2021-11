Thomas Helmer spricht über BVB, Wechsel zum FC Bayern und Arbeit bei SPORT1

Der schönste Titel für den heute 56-Jährigen war der Pokalsieg 1989 mit Borussia Dortmund, wie der frühere Profi-Fußballer bei BVB-TV verriet. „Der erste Titel ist immer der schönste“, so Helmer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Auch an die BVB-Anhänger erinnert sich Helmer, der 1996 vom Zweiligisten Bielefeld zur Borussia kam und sechs Jahre das schwarz-gelbe Trikot trug, gerne zurück. „Die Fans waren immer sehr cool und geduldig, wenn sie das Gefühl hatten, du gibst alles für den Verein. Die verzeihen dir auch Fehler. Das habe ich immer verinnerlicht.“

Helmer wechselt vom BVB zum FC Bayern

Der damalige BVB-Manager Michael Meier sei persönlich zu ihm in die Wohnung gekommen, erklärte Helmer und fügte an: „Wir haben darüber gesprochen, wie es weitergehen soll. Meine Ex-Frau hat danach gesagt: ‚Die wollen dich nicht mehr.‘ Dann fing es eigentlich erst an.“

Und Helmer betonte: Seine Frau „wäre nie aus Dortmund weggegangen, weil ihre Familie in Dortmund gelebt hat. Das wurde immer etwas anders dargestellt.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Helmer mit Angebot von Liverpool: „Nicht schlecht gewesen“

Rückblickend macht Helmer auch ein Versäumnis in seiner Karriere aus: Als Ottmar Hitzfeld ihm 1989 sagte, man werde seinen Vertrag nicht verlängern, sei von Liverpool jeden Tag ein Fax gekommen, „dass sie mich brauchen, weil deren Innenverteidiger alle verletzt waren. Auf der Vita noch Liverpool stehen zu haben, wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Ich habe mich aber nicht getraut.“

„Ich bin Experte und habe mich dann ein bisschen herangetastet. Ich durfte viele Formate ausprobieren. Und dann hat man langsam gemerkt, was man kann und was nicht. So hat sich das entwickelt“, erzählte der Herforder.