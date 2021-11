Rocket League: RLCS 2021/2022 EU Fall - LIVE auf eSports1!

Akrobatische Tore, wilde Flugeinlagen und nicht für möglich gehaltene Rettungstaten. Am Wochenende ist wieder jede Menge Rocket-League-Action geboten. Alles live auf eSports1!

Ab Morgen, Freitag den 19. November 2021, geht die RLCS 21/22 - Fall in der europäischen Region in die nächste Runde: Das dritte Regional Event steht an!