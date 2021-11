Golf: Kaymer startet stark ins Saisonfinale in Dubai

Der 36-Jährige spielte zum Auftakt der mit neun Millionen Dollar dotierten World Tour Championship in Dubai eine 68 und liegt auf dem geteilten fünften Rang. Die Führung übernahm der Nordire Rory McIlroy, der auf dem Par-72-Kurs nur 65 Schläge benötigte.

Kaymer verbuchte auf dem Earth Course acht Birdies und vier Bogeys. Die ehemalige Nummer eins der Welt hatte sich als 47. des Race to Dubais nur knapp für das Turnier qualifiziert, bei dem nur 53 Golfer am Start sind. Maximilian Kieffer aus Düsseldorf spielte eine 70 und liegt als 20. ebenfalls gut im Rennen.