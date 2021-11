Formel-1-Gastspiel in Katar: Sebastian Vettel vermeidet Kritik

Formel-1-Ende? "Das Dümmste was Vettel hätte tun können!"

Sebastian Vettel vermeidet beim Formel-1-Gastspiels in Katar Kritik. Dabei hatte der Deutsche das Rennen zuletzt schon als falsch bezeichnet.

Können Sportevents die Menschenrechtslage in einem Gastgeberland beeinflussen? Sollte die Formel 1 in Katar fahren?

Sebastian Vettel hat am Donnerstag eine kritische Einordnung des Gastspiels in dem Emirat vermieden. Es handele sich um „schwierige“ Fragen, sagte der Aston-Martin-Pilot am Losail Circuit. NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)