Eintracht Frankfurt: Droht Sebastian Rode das Karriereende?

Historisch schlecht: Fürth nach Last-Minute-K.o. am Boden

Eintracht Frankfurt tat sich bei Greuther Fürth äußerst schwer, biss sich die Zähne an der gegnerischen Abwehrreihe und der eigenen Abschlussschwäche aus. Aber dann kam der eingewechselte Kapitän an den Ball und zirkelte den Ball aus 15 Metern mit der Innenseite wohlüberlegt ins lange Eck. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der Jubel war groß, der Ballast fiel der gesamten Mannschaft von den Schultern. Am Ende gewannen die Hessen mit 2:1 und Rode hatte seinen wichtigen Teil dazu beigetragen.

Schon die Vorbereitung beginnt mit einer Rode-Verletzung

Nach SPORT1 -Informationen bereitet der Gesundheitszustand von Rode intern durchaus Anlass zu Sorge. Die Knie des gebürtigen Hessen sind schwer beschädigt: Kreuzbandrisse, Knorpelschäden, Operationen. Alleine seit seiner Rückkehr im Januar 2019 stand er den Frankfurtern insgesamt in 24 Partien nicht zur Verfügung.

Bereits der Start in die Vorbereitung lief schleppend. Rode sagte am Rande der zweiten Übungseinheit: „Ich habe mich bei einem Zusammenprall am Knie verletzt. Es ist nicht dramatisch, aber nervig. Typisch ich halt, dass ich gleich beim ersten Training etwas abbekomme.“ Trainer Oliver Glasner bestimmte ihn dennoch zum Kapitän, unterstrich damit dessen Wertigkeit.