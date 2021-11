Union Berlin - Hertha BSC: Fredi Bobic findet volles Stadion beim Derby "in Ordnung"

„Wir haben eine Vorgabe und an die halten wir uns. Wenn das jetzt 2G ist zusammen mit dem Appell sich testen zu lassen, ist das ganz in Ordnung. Wir sind draußen an der frischen Luft und die Stadien waren jetzt nicht als der Treiber bekannt für Infektionen“, sagte Bobic am Donnerstag. (Bundesliga: Union Berin - Hertha BSC, Sa. 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Derby Union vs. Hertha in vollem Stadion

„Ich habe mich immer so geäußert, dass wir uns an die geltenden Regeln halten. Und das werden wir auch am Samstag so umsetzen. Ich habe mich nie geäußert, ob das richtig oder falsch ist“, so Fischer: „Das bestimmen die Leute in der Verantwortung. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Derby.“