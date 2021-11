Formel 1: Probleme für Sebastian Vettel mit Mercedes-Motor

Lewis Hamilton rast mit einem frischen Mercedes-Antrieb in Richtung Titel. Sebastian Vettel kämpft währenddessen mit seinem Mercedes-Motor.

Was allerdings auch auffiel: Dem Mercedes-Antrieb im Heck von Vettels Aston Martin fehlte Dampf auf der Kette. Mit 316 km/h belegte der Heppenheimer bei der Top-Speed-Messung (Speed Trap) den vorletzten Platz. Nur Nikita Mazepins Haas-Ferrari war noch schlechter. Vettel war damit 20 km/h langsamer als Spitzenreiter Carlos Sainz im Ferrari mit überarbeitetem Hybridsystem.

Formel 1: Mercedes-Sorgen um die Haltbarkeit

Nach Informationen von SPORT1 ist das eine Folge der Mercedes-Zuverlässigkeitsprobleme in diesem Jahr. Alle (!) Mercedes-Piloten haben mindestens ihren vierten Verbrenner im Heck. Valtteri Bottas steht schon bei Nummer sechs, Lewis Hamilton bei Nummer fünf.

Wolff verrät außerdem, dass die Leistung nachlässt, je mehr Kilometer das Aggregat auf dem Buckel hat. „Wir fühlen uns noch nicht 100 Prozent wohl, was die Zuverlässigkeit und den Abbau angeht. Was wir jedoch sicher wissen, ist, dass wir mehr Leistung verlieren, je länger wir fahren.“

Deshalb hat Lewis Hamilton erst kürzlich in Brasilien einen neuen Motor bekommen. Der soll auch in den letzten drei GP die volle Leistung entfalten können.

Formel 1: Vettel muss Motor schonen

Bei Vettel sieht das anders aus. Er musste, so erfuhr SPORT1, seinen Motor in Brasilien schonen und mit entsprechend weniger Leistung fahren. Grund: Das Aggregat stammt aus Austin und ist nun schon drei Rennen alt. Teamkollege Lance Stroll bekam ein Rennen später in Mexiko ein neues und damit noch etwas frischeres Aggregat.